Le disque de cuisson pour éplucher et cuire (presque) en même temps…

Thermomix®

Nous avons déjà parlé de notre engouement pour le Thermomix, cet incomparable robot culinaire qui fait (presque) tout. Un nouvel accessoire vient de s’ajouter à son incroyable panoplie de pièces utiles: le Disque de cuisson 2 en 1 Thermomix®. À la fois éplucheur et couvre-lames, il facilite la réalisation de plus de tâches en moins d’effort et de temps. C’est d’ailleurs ça qu’on aime bien avec le Thermomix: la possibilité de faire autre chose pendant que le robot s’occupe de la préparation du repas.

Le disque permet donc le nettoyage et l’épluchage des légumes, ce qui est particulièrement utile pour les légumes plus difficiles (ou fastidieux) à éplucher – la racine de gingembre ou les betteraves, pour ne nommer que celles-là. Plusieurs délicieuses recettes sont disponibles sur la plateforme de recettes Cookidoo: de la simple purée de pommes de terre à l’épluchage de racine de curcuma en passant par les carottes rôties à la menthe (qui sont délicieuses, nous les avons essayées!).

Le disque de cuisson sert aussi à transformer le Thermomix en mijoteuse: le fait de positionner le disque sur le couteau du bol permet de couvrir la lame, offrant ainsi une cuisson lente. C’est la méthode de cuisson parfaite pour les mets préparés sous-vides. Ce qui ouvre la porte aux betteraves mijotées et à toutes ces autres recettes audacieuses que vous oserez maintenant essayer!

Le Disque de cuisson 2 en 1 se vend au prix de 59 sur shop.thermomix.ca.