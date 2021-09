Nos collations santé coup de cœur de la rentrée

3 / 7

Allô Simone

Pâte à tartiner Allô Simone

Quand vous aurez goûté à la pâte à tartiner Allô Simone, vous n’aurez plus jamais envie de Nutella et de ses semblables. Sans huile, sans arômes, additifs ou conservateurs Allô Simone fait des noisettes son ingrédient principal, et ses saveurs se déclinent en une dizaine de variétés: chocolat noir et noisette, caramel banane, chocolat et noisette, praliné noisette… Un pur délice sur du pain ou des gaufres!

On peut acheter les tartinades dans plusieurs épiceries fines et à l’épicerie. Pour plus d’information sur les points de vente, consultez AllôSimone.com.

