Les nouvelles barres tendres à l’avoine de Leclerc

Leclerc

On aime les collations saines, qui ont du goût, qui donnent de l’énergie et qui comblent la faim. Surtout, des collations que l’on peut manger sans se sentir coupable (celles-ci ne contiennent que 130 calories et moins de 7g de sucre par barre). C’est pourquoi nous avons beaucoup aimé les toutes nouvelles barres à l’avoine GO PURE de Leclerc, qui offrent toutes les qualités nutritives de l’avoine.

L’avoine, ce superaliment

Les grains de l’avoine sont parmi ceux qui présentent une teneur en protéines la plus élevée – et l’on sait à quel point les protéines végétales sont bénéfiques pour l’organisme.

Antioxydante, l’avoine représente un excellent choix pour les sportifs et les gens actifs, notamment en raison de sa teneur élevée en bons glucides.

Une variété de saveurs

Offertes en six délicieuses variétés, chacun trouvera son compte (des plus capricieux aux plus gourmands) parmi les saveurs suivantes: bananes et brisures de chocolat au lait; pommes et cannelle; petits fruits (notre préférée); cerises et brisures de chocolat noir (aussi notre préférée); noix de coco grillées et miel nature.

Bon à savoir

Les barres à l’avoine GO PURE sont sans arachides ni arômes ou colorants artificiels.

On les trouve dans les supermarchés et les magasins à grande surface à travers le Canada.

Prix de détail: de 2,99$ à 3,29$