10 bouchées santé et collations faibles en sucre

9 / 10

Muffins santé aux bleuets

Le yogourt grec dans ces muffins aux bleuets leur donne un supplément de protéines.

– 1/3 de tasse de miel non pasteurisé, fondu

– 1/3 de tasse d’huile de noix de coco biologique, fondue

– 2 oeufs

– 1 tasse et 1/4 de yogourt grec nature sans gras

– Le zeste d’une orange

– 1 tasse de farine entière

– 1 tasse de farine non blanchie tout-usage

– 2 cuillères à thé de poudre à pâte

– 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

– 1 cuillère à thé de cannelle

– 1/2 cuillère à thé de sel de me

– 1 tasse de bleuets frais ou congelés

1. Préchauffer le four à 375 F. Remplir un moule à muffins de moules à muffins en papier. Mettre de côté.

2. Dans un moyen bol, faire fondre le miel et l’huile de noix de coco dans le micro-ondes à faible puissance. Lorsqu’il est fondu, retirer du micro-ondes et ajouter les oeufs, le yogourt et le zeste d’orange. Fouetter.

3. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel.

4. Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et mélanger. Incorporer les bleuets.

5. À l’aide d’une cuillère, déposer la pâte dans les moules à muffins et cuire pendant 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre des muffins en ressorte propre.