Comment faire griller des saucisses bratwursts comme un chef

C’est quoi une saucisse bratwurst?

La saucisse bratwurst est un type de saucisse allemande à base de porc ou, moins fréquemment, de bœuf ou de veau. Immergée dans de la bière, dorée sur le gril et posée dans un petit pain, elle est vraiment unique en son genre.

Quand on ne sait pas comment cuire ce genre de saucisses, on peut facilement se retrouver avec l’extérieur carbonisé et l’intérieur pas assez cuit. En apprenant à griller correctement les saucisses, vous pourrez les servir à leur pleine saveur, croustillantes à l’extérieur et parfaitement cuites à l’intérieur. De plus, vous pourrez utiliser vos saucisses pour créer une infinité de recettes de saucisses.

Comment préparer des saucisses bratwursts à la perfection?

Ingrédients

• Bière, pour faire tremper les bratwursts

• Petits pains à hot-dog

• Garnitures facultatives: oignons, choucroute, moutarde

Étape 1: Allumer le barbecue

Allumer le barbecue et laisser préchauffer pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que le feu soit moyennement chaud.

Étape 2: Faire tremper les saucisses

Pendant que le barbecue préchauffe, plonger les saucisses bratwursts dans un bain de bière. Pour une version sans alcool, utiliser du bouillon de poulet.

Laisser mijoter à feu doux pendant 10-15 minutes. Cette étape aide à cuire partiellement les bratwursts pour éviter qu’elles n’aient à passer trop de temps sur le grill.

Conseils: Éviter de placer des saucisses congelées sur le barbecue chaud, car cela peut les faire craqueler (ou fendre); ou de percer la saucisse avec une fourchette, sinon le jus et les saveurs vont s’échapper.

Étape 3: Placer les saucisses autour du feu

Lorsque le barbecue est prêt (les braises doivent briller d’un orange vif), disposer les saucisses afin qu’elles ne soient pas directement au-dessus du feu. Si vous utilisez un gril rond, par exemple, placez les saucisses en cercle autour du bord de la grille. Placer les saucisses bratwursts directement sur le charbon de bois peut les faire chauffer trop rapidement et les faire éclater, ce qui finira par faire sécher la saucisse. Il faut aussi éviter d’avoir un extérieur carbonisé et un intérieur insuffisamment cuit…

Conseil: Certaines personnes préfèrent faire revenir les saucisses dans une poêle en fonte avant de les placer au barbecue. Cela aide à s’assurer que les bratwursts ne s’ouvrent pas pendant la cuisson.

Étape 4: Cuisiner avec soin

Faire cuire les saucisses bratwursts pendant 10 à 20 minutes (le temps exact dépend de la durée de trempage dans la bière).

Il faut retourner les saucisses fréquemment pour obtenir une couleur uniforme, alors ne vous éloignez pas du barbecue. Les bratwursts sont à point lorsqu’elles sont dorées sur tous les côtés et que leur température interne atteint 160°F.

Conseil: Si vous cuisinez des saucisses bratwursts en grande quantité, gardez-les au chaud dans un bain de bière et d’oignons. (Ne réutilisez pas la bière qui a servi à faire tremper les saucisses crues, car il est rempli de germes de viande crue!)

Étape 5: DÉ-GUS-TER!

C’est la meilleure étape: savourez! Mettre les saucisses dans un pain à hot-dog et garnir d’oignons (grillés ou crus), de moutarde et de choucroute.

Conseil: N’achetez pas de saucisses bratwursts précuites! Elles sont bien moins savoureuses et contiennent des arômes ajoutés pour créer un effet barbecue.

Accompagnements à servir avec des bratwursts

