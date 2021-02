Manger sainement fait du bien, même sans perte de poids

Manger sainement et faire de l’exercice est un combo qui permet de rester en santé! Et ce n’est pas seulement une question de poids…

Elenadesign/Shutterstock

L’obésité, on le sait, augmente le risque de souffrir de problèmes de santé majeurs. Mais perdre ces kilos en trop et ne pas les reprendre reste plus facile à dire qu’à faire.

Une étude menée à l’université suédoise d’Uppsala a exploré un moyen peut-être plus accessible de réduire les risques liés à l’obésité: adopter de saines habitudes alimentaires. La moyenne d’âge des 79 003 participants était de 61 ans quand l’étude a débuté. Pour évaluer les habitudes alimentaires de chaque sujet, les chercheurs les ont comparées au régime méditerranéen, qui favorise la consommation de fruits, de légumes, de noix, de céréales non raffinées ou riches en fibres, de poisson et d’huile d’olive. Il ne s’agit pas du seul régime alimentaire sain, mais il est facile à adopter si vous vivez en Europe ou en Amérique du Nord. Pendant les 21 années du suivi, ceux qui avaient mangé sainement tout en restant obèses ne présentaient pas davantage de risque de mourir que ceux qui s’étaient nourris sainement avec un poids inférieur. Le risque de mourir de causes cardiaques restait toutefois légèrement élevé. Par contre, les sujets qui n’étaient pas obèses, mais avaient tendance à négliger leur alimentation, présentaient un risque morbide plus élevé que la moyenne. Si le poids corporel reste l’un des facteurs qui permettent de mesurer l’état de santé et l’espérance de vie, en perdre n’est pas la solution miracle.