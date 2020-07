La meilleure recette de gâteau d’anniversaire végétalien

JENNA URBEN POUR TASTE OF HOME

Ce gâteau végétalien – sans lait ni œufs – est l’option idéale pour un délicieux dessert d’anniversaire sans produits laitiers. Composé d’ingrédients faciles à trouver, ce gâteau à deux étages est rehaussé d’un délicieux glaçage. On mélange les ingrédients, on fait cuire et le tour est joué. Il ne reste plus qu’à le décorer!

Comment préparer cette recette sans gluten

Pour réaliser ce gâteau d’anniversaire végétalien maison sans gluten, remplacez simplement la farine tout usage par de la farine à pâtisserie sans gluten.

Les meilleurs bonbons décoratifs végétaliens

Pour certains, un gâteau sans bonbons décoratifs n’est pas un vrai gâteau d’anniversaire! Malheureusement, toutes les marques ne se valent pas. Consultez la liste d’ingrédients des bonbons décoratifs et surveillez bien qu’ils sont exempts de cire d’abeille et de gélatine, car ces produits ne sont pas végétaliens.

Comment faire le gâteau d’anniversaire végétalien

Ingrédients

Pour le gâteau:

625 ml de farine tout usage (2-1/2 tasses)

10 ml de poudre à pâte (2 c. à thé)

2,5 ml de bicarbonate de soude (½ c. à thé)

Une pincée de sel (¼ de c. à thé)

680ml de lait de coco réfrigéré (1-3/4 de tasse)

375ml de sucre (1-1/2 tasse)

75 ml d’huile de canola (1/3 tasse)

30 ml de vinaigre de cidre (2 c. à soupe)

5 ml d’extrait de vanille (1 c. à thé)

Pour le glaçage:

250ml de margarine végétale (1 tasse), ramollie

750ml de sucre à glacer (3 tasses) – (vérifiez toutefois la liste des ingrédients pour vous assurer que le sucre à glacer que vous utilisez est végétalien).

75ml de cacao (1/3 tasse)

10ml d’extrait de vanille (2 c. à thé)

2 moules à gâteau de 9 pouces.

Préparation

Étape 1: faire la pâte

Dans un grand bol, mélanger – à l’aide d’un fouet – la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Dans un petit bol, fouetter ensemble le lait de coco, le sucre, l’huile, le vinaigre de cidre de pomme et la vanille. Incorporer ensuite les ingrédients humides aux ingrédients secs et mélanger, jusqu’à ce qu’ils soient seulement humidifiés.

Étape 2: cuire le gâteau

Versez la pâte dans deux moules à pâtisserie ronds graissés de 9 pouces. Cuire au four à 350°F pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.

Étape 3: laisser refroidir

Quand ils sont cuits, retirer les gâteaux du four et laisser reposer 10 minutes. Retirez-les des moules et transférez-les ensuite sur des grilles pour les refroidir complètement.

Étape 4: décorer le gâteau

Pour faire un glaçage au chocolat végétalien, commencez par battre la margarine végétale ramollie. Ajouter le sucre à glacer, le cacao et l’extrait de vanille et continuer à battre jusqu’à consistance soyeuse. Glacer le gâteau.

Gâteau d’anniversaire FAQ:

Pourquoi mon gâteau végétalien est-il aussi dense?

Assurez-vous de mesurer correctement chaque ingrédient et que la date de péremption du bicarbonate et la poudre à pâte utilisés n’est pas dépassée. Le gâteau n’a pas d’œufs, donc vos agents levants doivent être efficaces.

Pourquoi mon gâteau végétalien s’effondre-t-il?

Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre gâteau est friable ou sec. La première raison est souvent une cuisson excessive. Assurez-vous de surveiller votre gâteau vers la fin de la cuisson et testez-le immédiatement avec un cure-dent.

Votre gâteau pourrait également s’effriter, car il n’a pas eu la chance de se reposer après être sorti du four.

Un gâteau végétalien peut également s’effriter s’il est tranché lorsqu’il est froid. Il est donc préférable de couper le gâteau à la température ambiante.

Comment garder mon gâteau végétalien humide?

Pour empêcher votre gâteau de se dessécher, nous vous conseillons de le stocker dans un contenant hermétique. Assurez-vous également d’utiliser de la margarine ramollie, sans produits laitiers, et de ne pas trop mélanger la pâte avant la cuisson.

Comment conserver un gâteau d’anniversaire végétalien?

Les restes du gâteau peuvent être conservés dans un contenant hermétique, à la température ambiante pendant quelques jours ou jusqu’à une semaine au réfrigérateur. Si vous prévoyez conserver le gâteau plus d’une semaine, tranchez-le et enveloppez les tranches individuelles dans une pellicule plastique avant de les mettre au congélateur.