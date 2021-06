De la viande de qualité pour le barbecue tout au long de l’été

truLOCAL

Nous avons tout récemment découvert le service d’abonnement de viande truLOCAL. Le principe est simple: les amateurs de viande peuvent commander pour une fois seulement ou prendre un abonnement sur un terme plus long, mais sans engagement, en ayant toujours la possibilité d’annuler la commande à tout moment. Pour le transport, la viande est emballée sur de la glace sèche afin de rester surgelée jusqu’à son arrivée au domicile du client.

Pour vous familiariser avec les produits des agriculteurs et producteurs d’ici disponibles via truLocal, nous vous suggérons la Boîte BBQ pour la Saint-Jean. Cette boîte ne fait d’ailleurs pas partie d’un abonnement et vous pouvez l’essayer sans aucun engagement. Nous l’avons testé sur notre barbecue et la viande est assurément d’une qualité supérieure: les morceaux étaient tendres et semblaient avoir été choisis avec soin.

La boîte BBQ pour la Saint-Jean est parfaite pour un barbecue avec quelques amis ou pour savourer tout au long de la semaine, en décongelant les produits selon vos envies. Elle contient les essentiels d’un barbecue réussi:

2 steaks surlonge

2 poitrines de poulet

4 hamburgers de bœuf

1 paquet d’ailes de poulet

1 paquet de saucisses de Toulouse

1 paquet de cuisses de poulet

Offerte à 99$ la Boîte BBQ pour la Saint-Jean est accompagnée d’une carte-cadeau de 25$ qui peut être utilisé pour un abonnement à une boîte régulière.

Bon à savoir:

truLocal offre une une sélection complète de produits, notamment du bœuf, du poulet, du porc, de la dinde, de l’agneau et des viandes rares tels que du buffle, du bison, du sanglier et des sélections de poissons et bien plus encore.

Les emballages sont faits à partir de matériaux recyclables à 100 %.

L’entreprise a fait ses débuts en 2016, dans le but d’offrir aux consommateurs un accès facile à de la viande locale de très bonne qualité. Fondée par Marc Lafleur et Greg Quaile de Kitchener, en Ontario, en collaboration avec Michele Romanow de l’émission Dans l’oeil du dragon comme investisseur principal, truLOCAL qui est présente sur la côte ouest du pays, en Alberta et en Colombie-Britannique, offre maintenant un service de distribution au Québec.