Café infusé à froid ou café glacé: quelle est la différence?

New AFRICA/Shutterstock

Quand la canicule se pointe, c’est officiellement le temps d’échanger votre tasse de café chaud pour une boisson froide. C’est le moment de choisir entre ces deux options: café infusé à froid ou café glacé? Deux boissons froides, à base de café, servies avec de la glace — quelle est la différence, alors? En fait, la différence est dans la manière de préparer les cafés.

Café glacé — la manière simple

Le café glacé est préparé exactement comme son nom l’indique: du café infusé, servi avec de la glace. Cette méthode est rapide — il suffit de préparer le café comme d’habitude, de le laisser reposer et d’ajouter ensuite de la glace. Par contre, le café préparé de cette façon sera dilué et aura moins de goût. Pour prévenir cet effet, on conseille de préparer un café plus fort en doublant la quantité de café moulu dans la cafetière.

On peut également empêcher la dilution du café en concoctant des glaçons de café. Il suffit de verser du café froid dans un bac à glaçons et de le laisser au congélateur plusieurs heures. Vous pouvez ensuite utiliser ces glaçons pour votre prochain café glacé.

Café infusé à froid — la manière plus sophistiquée

La préparation d’une infusion à froid n’est pas aussi simple que celle du café glacé. En réalité, le secret est le temps. Pour le concocter, le café grossièrement moulu est infusé dans de l’eau froide pendant au moins 12 heures. Plus le café reste longtemps dans l’eau, plus la saveur du café sera forte et savoureuse. Puisque le café sera riche en caféine, le servir avec de la glace sera parfait.

Une fois l’infusion terminée, le mélange est entièrement filtré. Vous pouvez ensuite mélanger ce concentré de café avec du lait ou de l’eau, et le servir avec de la glace. Puisque l’infusion à froid utilise le temps au lieu de la chaleur pour extraire les huiles, les sucres et le surplus de caféine du café, le résultat final est généralement moins acide et amer que le café glacé ordinaire.

Voici d’ailleurs quelques recettes de cafés glacés ou infusés à froid (à essayer cet été!). Maintenant que vous savez faire la différence entre ces deux types de café, devenez un expert en évitant ces 12 erreurs courantes lorsque vous faites du café.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!