6 aliments riches en calories (qu’il faut manger!)

Noix et beurre de noix

Les aliments – comme les noix – qui sont très riches en matières grasses ont tendance à être également plus riches en calories. Un gramme de graisse représente neuf calories tandis qu’un gramme de protéines ou de glucides n’en représente que quatre, selon Malkani. Les noix et le beurre de noix sont d’excellents choix pour la santé, car ils sont riches en protéines, en fibres et en graisses saines. Ils contiennent également de nombreuses vitamines, minéraux et phytonutriments, ajoute Malkani.

Webster indique pour sa part que les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés contenus dans les noix et les graines sont également associés à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Leur teneur en protéines permet aux gens de se sentir rassasiés après en avoir mangé, contrairement aux collations riches en calories, mais pauvres en nutriments comme les chips et les biscuits.

Calories: environ 85 à 100 calories par portion, selon le type de noix.

