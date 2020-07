10 aliments à éviter avant un entraînement

NEW AFRICA/SHUTTERSTOCK

Les avocats

Sains et délicieux, remplis de graisses saines mono et polyinsaturées, les avocats peuvent vous alourdir pendant l’entraînement. «Les aliments riches en matières grasses vous rassasient pendant plus longtemps, car ils prennent davantage de temps à être digérés», explique Pritchett. «Ces aliments peuvent vous rendre paresseux lorsque votre corps essaie de les digérer.»

C’est principalement parce que votre sang et vos autres ressources corporelles seront détournés vers votre système digestif, et non vos muscles. Trop de graisses peut également empêcher les glucides de quitter l’estomac assez rapidement pour pouvoir alimenter les muscles. Il est donc préférable d’éviter les aliments riches en matières grasses, y compris les noix et les beurres de noix, ainsi que les aliments frits, avant une séance d’entraînement.

