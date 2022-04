Le nouveau spectacle de Cathy Gauthier

Franca Perrotto

Après une pause pour la naissance de sa fille et à la suite des fermetures dues à la COVID– elle reprend «Classique» en salles, partout au Québec, à compter d’avril 2022.

Durant cette prestation destinée à un public adulte et averti, Cathy Gauthier nous raconte en détail et en humour, les «joies» de la maternité: du «congé de maternité» aux affres de la grossesse (et dans son cas gros-sesse – elle a pris plus de 70 livres!) jusqu’aux conséquences de son accouchement – tout y passe!

Cathy Gauthier sera en tournée à travers le Québec du 16 avril au 10 juin. Pour plus d’information, visitez son site web.

