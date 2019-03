Arts et culture

Rencontre avec le musicien Jean-Michel Blais, vedette sur Spotify

Réputé pour sa musique hypnotique et son sens unique de la mélodie, le musicien Jean-Michel Blais est aujourd’hui un habitué du circuit international.

1 / 4 Daphné Caron Star de la planète musique Vous ne connaissez peut-être pas ce Québécois de 35 ans, mais l’année dernière, on l’a écouté 15 millions de fois sur Spotify, et les amateurs qui le plébiscitent sur le leader mondial du streaming musical provenaient de 65 pays. Difficile d’imaginer aujourd’hui qu’il y a une quinzaine d’années, par « une nuit de désespoir », le jeune homme s’est assis devant son ordinateur pour rédiger un appel au secours qu’il a adressé à l’homme de théâtre Robert Lepage : « Robert, qu’est-ce que je dois faire de ma vie ? » Il a joint à son envoi une vidéo où il interprète l’une de ses compositions au piano. Âgé de 21 ans, Jean-Michel Blais est alors un jeune pianiste sans avenir. Il a quitté le Conservatoire avant d’obtenir son diplôme et, après avoir travaillé dans un orphelinat au Guatemala, s’est inscrit au cégep pour devenir éducateur spécialisé. Pour payer ses études, il s’installe tous les vendredis et samedis soirs au piano de La Scala, un restaurant italien de Québec. Il ne connaît pas Robert Lepage personnellement. Mais, à cette époque confuse de sa vie, il a besoin d’un mentor. Le dramaturge offrira gentiment de lui venir en aide, mais le compositeur réalise qu’il ignore totalement ce qu’il veut. Toute sa vie, il a été guidé par son désir d’aider les autres. C’est en partie pour cela qu’il a abandonné la musique classique « trop parfaite » et le piano « bourgeois ». Entre deux voyages en Amérique latine, un séjour d’un an à Berlin, et un job d’éducateur spécialisé auprès de la Fondation du Dr Julien, l’artiste polyglotte mettra du temps à trouver sa voie. Un parcours que son ami l’économiste et l’ex-député Jean-Martin Aussant refuse de mettre sur le compte du dilettantisme. « Jean-Michel ne s’est pas cherché, précise-t-il, il s’est trouvé souvent. » Consultez ces vérités que vos goûts musicaux dévoilent sur votre personnalité.

2 / 4 SunnyGraph/Shutterstock La musique pour guérir les maux Jean-Michel Blais a grandi à Nicolet, tout près de sa cathédrale et de son orgue Casavant datant de 1909. Ses parents se sont connus lors de soirées de danse sociale. « Ce qui est important chez nous, ce sont les relations humaines. Des belles valeurs, des valeurs que j’appelle post-judéo–chrétiennes : la charité, etc. Mes parents sont toujours là pour aider tout le monde. Ils sont très à l’écoute, très simples. Ils incarnent la simplicité volontaire sans même avoir su que c’était un courant. » Enfant unique, il retourne régulièrement dans son patelin pour consulter ses proches sur sa carrière… ou participer à une de ces fêtes dont la famille a le secret, avec danseurs en ligne et danse traditionnelle québécoise. « La musique populaire, la danse et le plaisir sont au cœur de l’amour que mes parents se sont porté, confie-t-il. Et c’est ce qui a donné lieu à ma naissance. » Jean-Michel Blais souffre alors du syndrome Gilles de la Tourette, caractérisé par une série de tics et de manies. Cette affliction aurait pu le stigmatiser. Mais une fois qu’il s’installait derrière le piano familial et durant tout le temps passé à jouer, ses symptômes disparaissaient. Renseignez-vous sur les bienfaits incroyables que procure la musique. Il assure n’avoir jamais souffert d’ostracisme à cause de sa maladie. « Je me suis construit avec ça et j’en vois les bénéfices. Mais je comprends que pour d’autres il en soit autrement. » S’il n’a pas eu à subir l’intimidation, l’ex-éducateur spécialisé en décèle facilement les signes. « Si tu réagis contre le harcèlement, dit-il, tu donnes du pouvoir à ceux qui t’ont en point de mire. » La meilleure façon de s’en sortir, croit-il, c’est de demeurer créatif. Et créatif, il l’est, abreuvant Internet de sa musique. C’est là, sur la Toile, que la maison de disques torontoise Arts & Crafts découvre cet étrange musicien qui se décrit encore comme « un petit simplet qui fait de quoi de naïf ». La chance lui sourit enfin quand son premier disque, Il, figure parmi les meilleurs disques de l’année 2016 du magazine Time. Sur le coup, Jean-Michel n’arrive pas à croire que son album « broche à foin », réalisé à Montréal avec 500 $, sur un piano droit de style Yamaha, figure au même palmarès que ces opus des rois de la pop que sont Rihanna, Frank Ocean et Radiohead. Pour en avoir le cœur net, il téléphone à Jamieson Cox, le journaliste qui a réuni la sélection pour le Time à New York. Cox, un Canadien, explique qu’il s’était promis de réserver une place dans le Top 10 à un outsider. Outsider, un qualificatif qui lui sied bien même s’il préfère ne pas en abuser.