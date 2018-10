Vingt fois sélectionnée et trois fois récompensée d’un Oscar, Meryl Streep l’une des plus éminentes porte-parole du féminisme. Entrevue avec celle qui incarne Kay Graham, la propriétaire du Washington Post, dans le film de Steven Spielberg.

Vous aussi, vous vous en êtes prise plusieurs fois à Donald Trump. Il dit de vous que vous êtes «l’une des actrices les plus surcotées d’Hollywood». Je ne suis pratiquement jamais d’accord avec Trump! Mais sur ce point, exceptionnellement, il n’a pas tort. À Hollywood, on a tendance à tout exagérer.

Dans Le Post, vous incarnez la première patronne de presse des États-Unis, laquelle éprouve des difficultés à s’imposer dans un univers uniquement masculin. L’histoire remonte à 46 ans, mais les choses ont-elles vraiment changé?

Oui, les progrès qu’on a accomplis depuis sont énormes. En 1971, au moment même des événements relatés dans le film, je passais mes derniers examens universitaires. À l’époque, les portes commençaient tout juste à s’ouvrir aux femmes. Au gouvernement, dans la justice, la médecine, les affaires… Mais seulement aux échelons inférieurs. J’en parle souvent à mes filles. Elles sont à mille lieues de s’imaginer à quel point les choses étaient encore difficiles pour les femmes.

Dans la peau de l’éditrice Kay Graham, vous apparaissez peu sûre de vous dans cet univers très masculin.

Sur une photo de l’époque, on voit Kay Graham en conférence, seule au milieu de 26 hommes. Ce devait être affreusement intimidant. Aujourd’hui, il y aurait au moins trois femmes dans la salle. Les choses évoluent, quand même. Cela se ressent davantage aux échelons intermédiaires de la hiérarchie, où les femmes sont déjà assez nombreuses. Mais le haut de la pyramide reste un bastion que les hommes considèrent comme leur chasse gardée. Et tant que la parité ne sera pas respectée aux plus hauts postes de responsabilité, rien ne changera dans la société : 50 % de femmes, 50 % d’hommes, comme dans l’espèce humaine.

Êtes-vous favorable à l’introduction de quotas d’effectifs féminins?

Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Mieux vaut faire bouger les mentalités. Avec les réseaux sociaux, tout le monde évolue. La honte est un puissant facteur dissuasif, tout comme la marginalisation. Si les femmes boycottent les entreprises dont les postes de direction sont monopolisés par les hommes, alors forcément, les choses changeront.

Il y a un an et demi, à la convention du parti démocrate, vous teniez un discours passionné en faveur de la candidate à la présidence, Hillary Clinton. Puis c’est Trump qui est passé. Le mouvement féministe perd-il du terrain?

Cela fait plusieurs millénaires que notre société est soumise à une certaine hiérarchie. Les premiers vrais frémissements ne remontent qu’aux années 1960. Comment, à votre avis, pourrions-nous trouver d’emblée une solution pacifique et radieuse? Ainsi vont les choses, toujours : deux pas en avant, un pas en arrière.

On imagine le microcosme d’Hollywood libéral et à l’avant-garde de son époque. Or au contraire, c’est par là que le scandale Weinstein est arrivé. Il semblerait même que ce soit encore pire au pays des stars.

La réalité est la même partout, c’est juste que certains secteurs d’activité attirent davantage l’attention que d’autres. Les femmes qui triment dans les champs américains, elles aussi, sont harcelées et abusées par leurs contremaîtres. Et si elles se plaignent, on les menace de ne pas les payer, de les priver de la seule possibilité qu’elles ont de nourrir leur famille. Dans une lettre aux actrices militantes, le syndicat des ouvrières agricoles écrit : «Continuez, s’il vous plaît! Parlez aussi en notre nom. Vous êtes les porte-voix de celles que l’on n’entend jamais. » Les gens écoutent ce que dit Hollywood. Nous sommes une caisse de résonance.