6 / 7

GaudiLab/Shutterstock

A-t-on une idée de ce qui pousse les gens à y adhérer?

Oui, et ce n’est pas nécessairement ce que l’on croit. Les théories du complot ne sont pas plus répandues chez les personnes moins éduquées. On sait que l’accès à de nombreuses sources d’information les prévient, et cela a aussi à voir avec le niveau d’éducation, mais le plus souvent l’adhésion est favorisée par des événements de la vie: perte d’emploi, rupture, deuil. Ces situations poussent à l’isolement et un sujet isolé est plus réceptif – surtout s’il passe beaucoup de temps en ligne.