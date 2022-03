Pourquoi le trèfle à quatre feuilles est-il considéré comme un porte-bonheur

ELIZABETH FERNANDEZ/GETTY IMAGES

Si vous êtes partisan des Celtics de Boston ou participant actif du jour de la Saint-Patrick, vous connaissez probablement le shamrock. C’est le trèfle à trois feuilles qui symbolise l’Irlande, son héritage celtique et toute la tradition et le plaisir que représente la fête nationale des Irlandais. Cependant, lorsqu’on parle de son cousin porte-bonheur, le trèfle à quatre feuilles, l’histoire se complique.

Pourquoi le trèfle à quatre feuilles porte-t-il bonheur?

Selon une légende, cette bonne fortune proviendrait directement d’Ève. Lorsque Adam et Ève vivaient au paradis, Ève aurait cueilli un trèfle à quatre feuilles comme souvenir, et cette connotation religieuse lui aurait prêté sa particularité de porte-bonheur. Les Celtes donnaient aux trèfles à quatre feuilles des pouvoirs magiques de protection contre le mal et la malchance. On croyait aussi qu’en détenir un permettait de voir les fées. Les fées celtiques étaient de petits êtres dangereux, capables de jouer des tours mortels et de voler vos enfants. Le port d’un trèfle à quatre feuilles permettait de les éviter.

Lien entre le trèfle à quatre feuilles et la Saint-Patrick

Selon une autre légende, Saint-Patrick aurait utilisé un trèfle à trois feuilles pour expliquer la Sainte Trinité aux habitants de l’ancienne Irlande qu’il venait christianiser: la première feuille était le Père, la deuxième le Fils et la troisième le Saint-Esprit. Cependant, la part de chance attribuée au trèfle à quatre feuilles existait peut-être déjà chez les peuples celtes, en raison de la prolifération du trèfle en Irlande, et de la rareté des spécimens à quatre feuilles. De nombreuses traditions celtiques se sont mêlées à la nouvelle religion au fil des ans, dont celle du trèfle. La connotation du trèfle à quatre feuilles s’est trouvée étroitement liée au christianisme, les trois premières feuilles représentant la foi, l’espérance et l’amour et la quatrième la grâce de Dieu, ou la chance.

Pourquoi un trèfle à quatre feuilles?

Bien que les trèfles à quatre feuilles soient reconnus pour leur rareté, soit un sur 10 000, une étude indépendante menée par des chercheurs suisses a déterminé que sur 5,7 millions de trèfles, la probabilité d’en trouver un à quatre feuilles était d’une sur 5076 trèfles – de bien meilleures statistiques.

Une étude génétique de l’Université de Géorgie a déterminé que la présence de plus de trois feuilles sur un trèfle résultait d’une mutation génétique dans le génome de l’espèce commune qu’est le trèfle blanc (Trifolium repens). Ceci correspond à l’étude suisse qui établit la probabilité de trouver un trèfle à cinq feuilles (représentant la fortune, gardez l’œil ouvert!) à une sur 24 390 trèfles à trois feuilles, et un trèfle à six feuilles à une sur 312 500. On ne sait pas ce que représente cette sixième feuille, mais en raison de sa rareté, ça ne peut être que de la chance!

Qu’est-ce qui distingue le shamrock d’un trèfle à quatre feuilles?

Une simple petite feuille. Shamrock, du vieil irlandais “seamróg”, signifie petit trèfle, et décrit celui qui a trois feuilles. Le trèfle à quatre feuilles ne peut donc être considéré comme un shamrock. La petite feuille chanceuse fait toute la différence!

Comment trouver un trèfle à quatre feuilles

Voici les recommandations des chercheurs suisses pour trouver un trèfle à quatre feuilles porte-bonheur lors des célébrations de la Saint-Patrick.

Identifiez une parcelle de trèfle. Ces parcelles peuvent être très vastes. Cette plante sert souvent de culture de couverture, en raison de sa capacité à fixer l’azote et bonifier le sol. Il en existe d’autres qui lui ressemblent, mais comme le trèfle est le préféré des abeilles, vous n’aurez qu’à suivre le bourdonnement pour vous guider.

Partez à sa recherche lorsqu’il fait encore jour, car les trèfles se ferment près d’une heure avant le coucher du soleil.

La parcelle bien éclairée pourrait vous donner une illusion d’optique. Laissez reposer vos yeux et cherchez la bonne forme de plante. Comme il s’agit d’une mutation génétique, il se pourrait qu’il se cache un autre trèfle à quatre feuilles près du premier que vous aurez trouvé: un double succès en perspective, quelle chance!

