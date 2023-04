Forteresse et autres refuges

Éditions Québec Amérique

De quoi ça parle?

Plutôt court, ce livre renferme trois histoires dont l’impact sera inversement proportionnel à leur longueur. Trois histoires auxquelles on pense et repense beaucoup et souvent une fois la plaquette refermée. Bienvenue dans le passé (réel, fictif ou un peu des deux) de la mère de Rafaële Germain. On y rencontre une fillette-fantôme disparue trop tôt, qui aurait dû être la tante de l’autrice. On y croise ensuite un «petit chaperon noir», enfant-surprise qui aurait pu ne jamais être/naître. Enfin, on y retrouve une femme mère qui a eu une vie de rêve que, petit à petit, elle voit disparaître. Elle en perd des pages, en perd des pans. Impuissance. Colère. Rage. Et un jour, rien. Plus rien.

Forteresses et autres refuges nous place face à ce mur vers lequel nous roulons tous dès le jour où nous naissons. Mais avant de le frapper, ce mur, que faire des briques qui le forment, qui nous forment et qui vont nous survivre… pour peut-être ralentir, alourdir, les êtres chers que nous laissons derrière? Ce n’est qu’une des questions, qu’un des constats qui émanent de ce page puissantes et «chavirantes».

Pourquoi vous aimerez ça

D’abord, situer la collection III de Québec Amérique. Dans cette série qu’elle dirige, Danielle Laurin demande à des écrivains de tous horizons de coucher sur papier trois récits inspirés par des moments marquants de leur vie. Le point de départ se fait donc dans la réalité. Libre ensuite à l’autrice ou à l’auteur de glisser vers la fiction, un peu, beaucoup, énormément. Ou pas du tout. Les Tristan Malavoy, Léa Clermont-Dion, Lorraine Pintal et Simon Boulerice se sont déjà prêtés au jeu.

C’est ici au tour de Rafaële Germain de plonger. Pour la petite histoire, elle est la fille de deux grands communicateurs qui ont, peu à peu et douloureusement, perdu la parole: son père, le journaliste et écrivain Georges-Hébert Germain, est mort en 2015 des suites d’un cancer du cerveau; sa mère, Francine Chaloult, a été l’attachée de presse des plus gros noms du milieu artistique québécois et a succombé en mai à la maladie d’Alzheimer. C’est elle qui est au cœur des «souvenirs» relatés dans Forteresses et autres refuges, un livre qui se tient seul: nul besoin de connaître sa protagoniste pour être ému et touché. Comme ses parents, Rafaële Germain sait manier les mots.

Qui l’a écrit?

Rafaële Germain est l’autrice d’une des plus populaires séries québécoises de chick lit. Soutien-gorge rose et veston noir, c’est elle. Mais c’est aussi elle, le poignant essai Un présent infini. Enfin, c’est toujours elle derrière une partie des textes déjantés que Marc Labrèche livre dans ses émissions télévisées. Comprendre qu’elle possède un talent très grand. Et multiple.

Extrait

La question s’est rapidement posée: que faire de toutes ses pages couvertes d’une écriture tantôt fiévreuse (…) tantôt rêveuse (…)? Le réflexe était de tout garder bien sûr, d’archiver précieusement les pensées de celle que ma mère avait été autrefois, mais ce projet de conservation révélait rapidement son caractère complètement absurde: je transférais les boîtes moisies de lettres éperdues à un amoureux perdu depuis longtemps dans mon sous-sol, où elles finiraient de moisir jusqu’à ce que ma fille, à son tour, les retrouve et se demande quoi faire avec.

En fait, la seule vraie chose à faire avec ces lettres et ces journaux aurait été de les ouvrir avec ma mère, alors qu’il restait encore assez d’elle-même pour les reconnaître. (…)

Et si on fait le choix de prendre parfois un peu de temps pour dépoussiérer notre passé, ses leçons comme ses éblouissements, ses plaies vives et ses grandes joies, ne serait-il pas souhaitable de polir aussi, parfois, ces instants suspendus où dans un formidable concentré de sens, nous nous sommes sentis exister pleinement, dans une sorte de communion avec ce qui nous entoure?

Que veut-on garder de ce que le monde a déposé en nous? (pages 19-20)

Forteresses et autres refuges, de Rafaële Germain, aux éditions Québec Amérique, 21,95$

