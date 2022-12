7 livres pour ados à offrir en cadeau

6 / 7

Lightfall

De Tim Probert

(Gallimard, 39,95 $)

Cette série de bandes dessinées offre une aventure épique, des personnages attachants et une intrigue riche en rebondissements qui s’adresse à tous les publics. Nous voilà plongés dans l’imaginaire d’un royaume fantastique, avec Béa et Cad partis à la recherche du grand-père de la première, un cochon-sorcier indispensable à la lutte contre les ténèbres. Au menu? Des crabes géants, des enlèvements et des menaces de mort, mais aussi de la camaraderie et des moments de grande beauté. On rit, on est touchés, et on ne s’ennuie jamais!