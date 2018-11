Les nouveautés sur Netflix Canada en novembre

Voici les nouveautés à ne pas manquer en novembre sur Netflix Canada.

Découvrez l’essai Femmes et pouvoir, de la journaliste et auteure Pascale Navarro , un ardent plaidoyer pour la parité en politique.

À voir si vous avez aimé : Scandal, Madam Secretary et The Borgias

John Leguizamo’s Latin History for Morons

À voir si vous avez aimé : City of God, Y Tu Mama Tambien et The Wolfpack

Le spectacle solo présenté sur Broadway par l’acteur et comédien John Leguizamo, nommé pour un prix Tony, arrive sur Netflix! Après avoir appris que son fils était victime d’intimidation en raison de ses racines latinos, John se déguise en professeur d’université afin d’enseigner à celui-ci – et à l’auditoire – les 3000 ans d’histoire de ce peuple. Des Aztèques et Incas jusqu’au racisme dont font les frais la population d’aujourd’hui, John Leguizamo’s Latin History for Morons se veut une proposition hilarante, honnête et rafraichissante. Le 5 novembre sur Netflix Canada.