La raison bizarre des 28 jours de février

Et ce n’est pas parce que tout le monde aimerait que ce mois éprouvant cesse au plus vite.

Le mois de février a mauvaise réputation. Quand il se pointe le bout du nez, on est déjà exaspérés du froid, des vêtements polaires et, la plupart du temps, atteints d’un rhume ou d’une grippe. Heureusement, il ne dure que 28 jours! Et voici pourquoi.

Ce n’est pas la conséquence d’un sentiment négatif universel. La durée exceptionnelle de ce mois remonte au temps du calendrier romain qui ne comptait que 10 mois allant de mars à décembre. Janvier et février n’existaient tout simplement pas. Pour les Romains dont la survie reposait sur les semences et les récoltes, l’hiver était un moment très dur qui n’avait ni nom ni date. Il n’existait donc aucun moyen pour compter le temps dans cette période de l’année.

Au cours du règne du deuxième roi de Rome, autour de 750 av. J.-C., il a été décidé d’ajouter deux mois à l’année pour que le calendrier corresponde mieux aux 12 cycles lunaires. Consultez ces 15 faits sur la lune que vous ignorez probablement. Ces deux mois, soit janvier et février, duraient tous deux 28 jours. Le roi a alors ajouté un jour supplémentaire à janvier pour que l’année compte en tout 355 jours plutôt que 354, car les chiffres pairs étaient de mauvais augure pour les Romains.

Le calendrier n’était cependant pas encore bien ajusté. Avec le temps, la corrélation entre les saisons et les mois désignés s’est déréglée. Pour y remédier, on a décidé d’ajouter un mois intercalaire nommé Mercedonius. Cependant, seuls les grands prêtres de Rome connaissaient le moment où débuterait ce mois, ce qui a mené à une situation chaotique.

À son arrivée au pouvoir, Jules César a redéfini le calendrier en ajustant la durée de l’année au cycle solaire. C’est ainsi que l’année a compté 365 jours, et que pour des raisons mystérieuses, février s’est retrouvé avec seulement 28 jours. Mais on ne pourra qu’appuyer cette décision arbitraire qui fait de février, qui n’a pas la cote d’amour, le mois le plus court de l’année. Il existe cependant des moyens pour le rendre un peu plus agréable. Par exemple, célébrez la Saint-Valentin avec ces petites attentions pour faire fondre votre douce moitié.