Jacob Tremblay dans Luca… et ses autres rôles au cinéma

3 / 11 Disney Silencio Bruno! Comprendre qu’Alberto fait ce qu’il veut, quand il veut. Ce qui va séduire Luca est, également, lui faire peur. La liberté est enivrante, mais elle peut donner le vertige. Et si la peur prend le dessus, pour Alberto, c’est clair: il faut crier «Silencio Bruno!» Un des thèmes du film est englobé par ces deux mots: Bruno est cette voix intérieure qui retient, empêche d’aller de l’avant, de prendre des risques. Pour réaliser son plein potentiel et se sentir bien dans sa peau, il faut savoir l’écouter. Alberto sait cela. Luca va l’apprendre. Et Jacob Tremblay peut totalement s’identifier à ça: «Pour jouer un rôle, tu dois te donner à 100% dans chaque performance. Sinon, ça va tomber à plat. Et pour me donner comme ça, je dois à chaque fois sortir de ma zone de confort.» Sortir de lui pour devenir quelqu’un d’autre.

4 / 11 Disney L’Italie en mode COVID Devenir quelqu’un d’autre simplement avec sa voix n’est, au départ, pas la chose la plus simple à faire. Et le faire en temps de COVID est encore plus complexe: impossible pour les acteurs de se rendre en studio et de travailler, parfois ensemble, mais toujours en compagnie du réalisateur. «J’ai passé un an dans le placard de ma mère, pouffe Jack Dylan Grazer. C’était définitivement nouveau pour moi! Un défi en tant qu’acteur et être humain. Je parie que mes voisins se demandaient ce qui se passait chez moi à cause de tous ces hurlements qu’ils entendaient!» Jacob Tremblay a été plus chanceux puisque l’enregistrement a commencé pour lui avant que la pandémie ne ferme toutes les portes: «J’ai d’abord pu me rendre à San Francisco, chez Pixar – ce qui a été vraiment très cool. Puis, j’ai pu enregistrer dans un studio à Vancouver.» Reste que l’opération a représenté un défi de taille pour l’équipe derrière… pas la caméra, mais les micros: «Il a fallu envoyer des iPads et des micros à tout le monde, leur faire tester les endroits les plus adéquats de leur maison, là où le son ne serait pas étouffé, raconte la productrice Andrea Warren. C’est bien beau être dans un placard, mais si vous faites un grand mouvement et que vos bras heurtent des cintres, décrochent des vêtements… Ou bien si tout le monde n’appuie pas sur le bon bouton au bon moment…» Un défi, disait-elle.