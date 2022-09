Une belle aventure en Alberta le long de la promenade des Glaciers

Tamara Elliott

Jasper

Notre excursion sur la promenade des Glaciers s’est terminée dans la ville décontractée de Jasper où un troupeau de wapitis broutant au bord de la route nous a accueillies. L’appareil photo de ma sœur était à portée de main dans l’accoudoir à ouverture papillon du Rogue qui offre amplement d’espace de rangement. On peut y mettre gobelets de café et téléphones. Il y a même un compartiment inférieur facile d’accès où l’on peut ranger grignotines et sacs à main.

Parmi les lieux prisés de Jasper figurent le scintillant lac Patricia aux magnifiques reflets et l’île Pyramid désignée comme réserve de ciel étoilé. Elle tient son nom de la montagne Pyramid qui se dresse au loin et contient de la pyrite, aussi appelée or des fous, qui lui donne des teintes de rose pâle et d’orangé. Même si j’ai déjà visité Jasper à plusieurs reprises, j’ai apprécié le système d’infodivertissement du Rogue muni d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Il nous a aidées à nous rendre aux nombreux lacs qui environnent la ville.

L’un des attraits les plus courus de Jasper est le téléphérique SkyTram, aussi appelé «l’express alpin». Il nous a menées en sept minutes jusqu’au sommet du mont Whistler à 2 263 mètres d’altitude. Depuis le belvédère, on peut apercevoir des lacs alpins, la ville de Jasper et les chaînes de montagnes environnantes. On peut aussi gravir le sentier de randonnée Whistlers Summit d’une longueur de 1,4 kilomètre.

L’incroyable vue à vol d’oiseau du parc national Jasper nous a permis de terminer en beauté cette escapade routière à bord du Nissan Rogue 2022 sur la promenade des Glaciers, l’une des routes les plus pittoresques du Canada.