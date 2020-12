La magie des fêtes au Marché de Noël Lucille’s

Marché de Noël Lucill's

Voici un endroit magique pour les foodies, les amateurs de produits locaux ou tout simplement pour ceux et celles qui veulent vivre la magie des Fêtes. Avec plusieurs stations incluant des kiosques de cadeaux gourmands, de décorations artisanales et de produits locaux ainsi qu’un food truck servant de la nourriture, du chocolat chaud et des s’mores, il y en a pour tous les goûts! Ouvert toutes les fins de semaine jusqu’au 20 décembre entre midi et 21 h.

Pour plus d’information, consultez le Lucill’s Laval