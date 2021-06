Cet été, Montréal fait les choses en grand!

Découvrez (ou redécouvrez) les quartiers de la métropole à travers leur gastronomie et leurs nombreux attraits. Sélection.ca a assistait le 23 juin dernier à la conférence de presse organisée par Tourisme Montréal pour présenter les nombreuses activités à faire en ville cet été, qui seront possible notamment grâce à un appui important de la ville de Montréal pour relancer le secteur de la restauration et l’activité touristique.