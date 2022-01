3 / 6

Marta Antelo

Faire de bonnes actions

Nous avons souvent tendance à prendre soin de nous-mêmes lorsque nous avons besoin de nous remonter le moral, mais la recherche atteste que ce sont les bonnes actions que nous faisons pour les autres qui augmentent vraiment notre bonheur. Proposer de l’aide à quelqu’un ou acheter un café pour la personne derrière soi dans la file d’attente rend plus heureux que de s’adonner à des pratiques complaisantes envers soi-même comme profiter d’un massage ou faire une sieste. C’est ce que démontre une étude conduite par Sonja Lyubomirsky, de l’université de Californie à Riverside. «On cultive alors une bonne image de soi, là où, au contraire, s’offrir un petit plaisir personnel peut entraîner des sentiments de culpabilité après coup pour ne pas avoir aidé autrui.»

Sonja Lyubomirsky a découvert qu’accomplir trois actes de bonté en une journée apporte plus de bonheur que de faire une bonne action quotidienne sur trois jours. «Nous réalisons tous des actes généreux régulièrement, on ne le remarque pas toujours, note-t-elle, mais si on en accomplit trois, on s’en aperçoit vraiment et cela donne une meilleure image de soi.» Mais attention, viser plus haut pourrait se retourner contre vous en ce que cela deviendrait une obligation. Varier sa conduite aide également à rester motivé.

«Sans cette variation, le sentiment de bonheur s’atténue comme devant une corvée monotone, explique Sonja Lyubomirsky. Au début, vous serez stimulé, mais au bout d’un moment, si vous mettez systématiquement de l’argent dans des parcomètres, vous n’éprouverez plus d’élan de joie.»

Ian et moi avons tenu des portes à des inconnus, laissé des voitures s’insérer devant nous sur l’autoroute et aidé des collègues à résoudre des problèmes d’ordinateur. Les réactions à ces gestes simples nous ont donné une meilleure image de nous-mêmes et ne nous ont rien coûté, contrairement à un massage. «Parfois il suffit de dire quelque chose de gentil, de complimenter un serveur ou un caissier, affirme Sonja Lyubomirsky. Pour vous, c’est un effort minuscule. Pour eux, un énorme bienfait.»

