Trucs pour améliorer la maîtrise de soi

La volonté d’agir ne suffit pas toujours et la maîtrise de soi peut être vouée à l’échec, quand on ne met pas toutes les chances de son côté.

Antonio Guillem/Shutterstock

Il vaut mieux ne pas chercher des résultats immédiats quand on décide de prendre de saines habitudes. Et ne compter que sur la seule détermination peut conduire à l’échec, si l’on en croit plusieurs recherches sur la maîtrise de soi.

Les stratégies plus efficaces ne manquent pas, par exemple modifier l’environnement (laisser la malbouffe à l’extérieur de la maison plutôt que de l’avoir à portée de main et de tenter d’y résister), prévoir des solutions de remplacement (« quand j’aurai envie de fumer, j’irai plutôt me préparer une bonne tasse de thé ») ou coupler les activités de plaisir-culpabilité avec d’autres plus saines (réserver votre émission de télé préférée à votre séance quotidienne de vélo d’intérieur).

