Travail et épuisement professionnel: l’importance de se reconnecter

Stefaniya Gutovska/Shutterstock

On sait que, pour éviter l’épuisement professionnel, il faut se détacher mentalement du travail quand vient le temps de rentrer à la maison. Mais se «reconnecter» au début de la journée peut être aussi une bonne habitude. Pour y arriver, il suffit de prendre quelques minutes pour réfléchir aux objectifs de la journée, à la manière et aux moyens qui permettront de les réaliser. Des chercheurs allemands et américains ont récemment pu lier la reconnexion à une meilleure concentration, à une amélioration de l’humeur, à une plus grande assurance et à une probabilité plus élevée d’obtenir le soutien des collègues. Des études antérieures ont déjà révélé que ces facteurs contribuent à réduire les effets négatifs du stress au travail sur la santé.

Assurez-vous de connaître les signes que vous êtes dû pour un changement de carrière.