S’entraîner le soir nuit-il au sommeil?

Rido/Shutterstock

On estime souvent qu’un entraînement intensif après le repas du soir empêche de dormir. Pas forcément. Une récente méta-analyse suisse des meilleures études sur le sujet établit que si un entraînement « vigoureux » (suer, se mettre hors d’haleine au point de ne plus pouvoir parler) à une heure ou moins du coucher peut nuire au sommeil, s’y mettre plus tôt ou modérer l’effort est bénéfique ou sans effet négatif. Bonne nouvelle pour les sportifs qui n’ont pas d’autres moments libres dans la journée.

