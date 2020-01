Santé: mieux retenir les conseils du médecin

Joyseulay/Shutterstock

On se sent souvent nerveux avant un rendez-vous chez le médecin. Il suffit d’une humeur morose pour être moins attentif aux explications importantes qu’il donne alors. Dans le cadre d’une étude américaine récente, on a informé près de 1450 patients sur la grippe, le VIH, l’herpès et la gonorrhée. Ceux qui, au préalable, s’étaient livrés à un exercice de relaxation ont mieux retenu l’information. Il vaut donc la peine de prendre de grandes inspirations ou d’écouter une musique apaisante avant la rencontre médicale. Ou bien de se faire accompagner par un proche qui prendra des notes.

