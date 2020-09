Pieds enflés: 9 remèdes naturels à essayer

3 / 9

L’exercice

Ça peut sembler paradoxal de se lever et de bouger quand vos pieds et vos chevilles donnent l’impression de faire deux fois leur taille normale. Mais utiliser les muscles de vos pieds et de vos jambes peut en fait aider à rediriger l’excédent de liquide de vos pieds vers votre cœur. Faire régulièrement de l’exercice peut aussi contribuer dès le départ à prévenir les pieds enflés. Si vous restez en position assise pendant longtemps, vous devriez aussi vous lever souvent et marcher. Si c’est vraiment trop douloureux de bouger, essayez un exercice sans impact comme la natation, qui vous permettra en même temps d’adoucir votre peau.

N’hésitez pas à suivre ces conseils de podiatre pour le bien-être de vos pieds.