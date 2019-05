L’hypnose réhabilitée

LightField Studios/ShutterstockEn raison de sa réputation ambiguë et de la non-réglementation de sa pratique, l’hypnose est moins bien perçue que la méditation en pleine conscience alors que « l’une et l’autre font souvent appel aux mêmes mécanismes », soutient Mathieu Landry, neuroscientifique de l’Université McGill.

La preuve qu’elle peut être efficace pour traiter les phobies ou la douleur chronique, par exemple, est pourtant de plus en plus convaincante. Un essai clinique néerlandais rapporte que l’hypnose a soulagé de manière « adéquate » plus de 40% des patients souffrant du syndrome du côlon irritable, et qui ne répondaient pas de manière satisfaisante aux traitements. Proposée par un professionnel de la santé ou un psychologue, l’hypnose mérite considération, conclut le chercheur.

Apprenez-en plus sur les bienfaits de l’hypnose.