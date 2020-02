Les avantages d’une saine humilité

Sun ok/Shutterstock

Par euphémisme on dit parfois «humilité» là où on voudrait dire «mésestime de soi». Pour les psychologues, le mot traduit plutôt une perception assez exacte de ses propres capacités, préjugés et limites – et une approche relationnelle axée sur les autres plus que sur soi. Selon une analyse dirigée par Daryl R. Van Tongeren du collège américain Hope, au Michigan, ce trait de caractère garantit de meilleures relations humaines, plus de satisfaction et d’ouverture, et une plus grande disposition à apprendre et à progresser.

Il semble aussi que se montrer humble et repentant quand on a fait du tort à autrui peut améliorer la régulation des émotions et du rythme cardiaque, peut-être parce que cette attitude permet de demander pardon à l’autre… et de se pardonner soi-même.

