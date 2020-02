Fumeurs légers: problèmes graves

Même si on fume moins aujourd’hui que par le passé, la nocivité du tabagisme, même léger, reste. Selon une enquête américaine portant sur plus de 25 000 personnes, la réduction de la fonction respiratoire chez les sujets fumant moins de cinq cigarettes par jour atteint 68% de celle des fumeurs de 30 cigarettes et plus. Autrement dit, les premiers peuvent perdre en un an autant que les seconds en neuf mois. Conclusion: tous les fumeurs, même «occasionnels», limitent grandement les dégâts en arrêtant complètement.

