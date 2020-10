Envier le bonheur des autres ou comment vaincre la jalousie

4 / 4

Apprendre à se motiver

Même s’il s’agit d’un sentiment désagréable, l’envie peut aider à reconnaître son propre désir de progresser ou de changer de mode de vie. Le fait qu’un ami possède une maison à la campagne encouragera à faire des économies pour en acheter une soi-même; et le talent d’orateur de votre collègue stimulera votre détermination à surmonter la peur de vous exprimer en public.

Un article publié en 2011 par des chercheurs de l’université de Tilbourg aux Pays-Bas montrait qu’une petite envie constitue une force de motivation parfois plus efficace que l’admiration, et qu’un trait convoité stimule plutôt l’inspiration que l’autodestruction. De fait, les étudiants éprouvant ce sentiment pour leurs camarades qui réussissaient mieux avaient trois fois plus de chances d’augmenter leur temps d’étude que ceux qui les considéraient avec respect. L’envie, concluaient les auteurs de l’article, nous fait passer de la frustration à l’engagement lorsque nous nous lançons dans des changements significatifs.

Jamie Gruman, un des fondateurs de l’Association canadienne de psychologie positive, suggère d’être réaliste quand vous vous comparez à ceux à qui vous aimeriez ressembler. L’envie ne peut pas se transformer en motivation si vous vous fixez des objectifs irréalistes, dit-il. «Les médaillés d’argent peuvent se comparer aux médaillés d’or, illustre-t-il. Mais il est insensé pour quelqu’un qui n’est pas athlète de se rêver sur le podium.»

Belle, ma chienne, continue à grogner contre les passants et j’éprouve facilement un sentiment d’échec – j’en veux à ceux qui ont adopté un chien abandonné qui ne leur donne aucun mal. Mais je fais des efforts: j’essaie de me réjouir pour ma collègue et je me dis que les progrès de Belle sont uniques – elle demande juste un peu plus de travail.

Quand les sentiments envieux que je connais si bien refont surface, je me repasse les mots simples de Jamie Gruman – «Soyez heureux là où vous êtes» – et j’essaie d’être reconnaissante pour ce que j’ai plutôt que de me tourmenter pour ce que je n’ai pas.

