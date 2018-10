Consulter le même médecin réduit le risque de mortalité

Être suivi par le même médecin offre certains avantages. En plus de vous offrir des rendez-vous rapidement, votre médecin de famille pourrait bien allonger votre vie de quelques années.

Stokkete/Shutterstock

Une méta-analyse britannique de 22 études a corrélé la continuité des soins (contact répété entre un patient et le même médecin) à une réduction du risque de décès prématuré. Cette relation durable peut induire un meilleur suivi, une plus grande attention aux préoccupations du patient, un traitement mieux adapté et un meilleur engagement de sa part dans son traitement grâce à la relation de confiance ainsi entretenue.

