Quand on souffre de la maladie cœliaque, on fait attention à ne pas consommer du gluten à son insu. Mais connaissez-vous toutes les sources de gluten?

Olena Yakobchuk/Shutterstock

Quand on souffre de la maladie cœliaque, il est recommandé d’ingérer moins de 10 mg de gluten par jour. Selon une étude de l’American Journal of Clinical Nutrition, c’est plus facile à dire qu’à faire. L’analyse des selles et de l’urine de sujets soumis à un régime sans gluten a montré qu’ils avaient été exposés à une moyenne de 150 à 400 mg de gluten par jour.

Parmi les sources moins connues, notons certains médicaments, sauces, rouges à lèvres, condiments, substituts de viande, assaisonnements et suppléments vitaminiques. Si vous souffrez de la maladie cœliaque, consultez un diététicien ou un médecin avant de modifier vos habitudes alimentaires

