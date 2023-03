Ces 9 choses se produisent quand on arrête le sport

Faire des exercices régulièrement – particulièrement ceux utilisant le poids du corps comme la musculation, la marche et le jogging – est essentiel pour maintenir la force des os et réduire le risque d’ostéoporose , selon la clinique Mayo. Si vous restez assis la majeure partie de la journée, votre densité osseuse déclinera plus rapidement.

Vous dormirez moins bien

Si vous arrêtez de faire de l’exercice, vous trouverez plus difficile de dormir profondément. Les recherches suggèrent que des entraînements réguliers augmentent le temps de sommeil total et qu’ils peuvent vous aider à vous sentir plus alerte pendant la journée. De nombreuses études, notamment une publiée dans le Journal of Behavioral Medicine, indiquent que faire de l’exercice régulièrement est la clé pour un sommeil de qualité.