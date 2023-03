10 façons de se protéger des microbes au gym

Svitlana Hulko/Shutterstock

Bien choisir son gym

À la recherche d’un gym? Ne prenez pas nécessairement un abonnement dans celui qui est le plus près de chez vous. N’oubliez pas que plus le gym est grand, plus de gens le visitent, plus il y a d’appareils, et plus, potentiellement, il y a de bactéries! Avant de vous inscrire, allez visiter la salle d’entraînement et tentez de trouver de bonnes références.

