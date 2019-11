Les bougies parfumées et la qualité de l’air

Maya Kruchankova/Shutterstock

Est-ce que les bougies parfumées que vous allumez pour créer une ambiance agréable menacent vos poumons? À l’Agence danoise de protection de l’environnement, on s’est posé la question, puisque 39% des Danois aiment allumer des bougies chez eux tous les jours ou presque. Or, à grande fréquence, l’air se remplit d’une grande quantité de particules suffisamment fines pour pénétrer profondément dans les poumons. Les limites de sécurité ne sont pas définies. Cela dit, il faut éviter de placer les bougies dans un courant d’air (fenêtre ouverte, source de chaleur, etc.), car quand la flamme vacille, la cire peut ne pas brûler complètement, ce qui cause justement la suie.

