Les bienfaits de la lutéine des épinards

De nombreux légumes feuilles contiennent de la lutéine, un antioxydant qui, entre autres, préviendrait la dégénérescence maculaire (la cause la plus courante de perte de vision chez les personnes âgées). Une équipe suédoise a apprêté des épinards de différentes manières pour évaluer la quantité de nutriments bioaccessibles par type de préparation. La cuisson à l’eau bouillante, à la vapeur ou en friture dégrade une bonne partie de la lutéine. Curieusement, on peut compenser cette perte en les réchauffant au micro-ondes, car ils libèrent alors plus de lutéine. Plus encore que crus, c’est liquéfiés en smoothies que les épinards libèrent un maximum de lutéine.

