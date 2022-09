9 raisons secrètes qui expliquent un mal de dos

Lorsque le père de Todd Sinett a eu une blessure lombaire, ses symptômes de douleur dorsale ont diminué quand il a réduit sa consommation de sucre et de caféine. Dans la mesure du possible, ciblez des aliments entiers, plutôt que transformés. «Privilégiez les protéines de la viande maigre ou es légumineuses, les grains entiers comme le riz brun, et les légumes.»

Une enquête de 2014 dans le journal Asian Spine précise qu’environ 31% des femmes et 25% des hommes avec des maux de dos souffraient aussi de problèmes gastro-intestinaux : douleurs abdominales ou intolérance alimentaire. Le lien entre la nutrition et les maux de dos pourrait être l’inflammation; les aliments riches en gras et en sucres déclenchent de l’inflammation dans tout le corps, y compris le bas du dos.

VGAJIC/ISTOCK

Être inactif toute la journée

«Le manque d’activité nuit au plus haut point à votre corps», souligne William Suggs. «Vos muscles s’habituent à la position assise, et se resserrent.» Pour éviter la contraction et le raidissement des muscles par cette position, étirez vos muscles postérieurs inférieurs (talons d’Achille, mollets, ischiojambiers et fessiers) au réveil. «Lorsqu’ils commencent à se contracter, la douleur va apparaître dans le bas du dos.» Il conseille un étirement rapide le midi et au coucher. «On conseille également de vous lever et de vous promener plusieurs fois par jour, et de vous assurer que votre dos soit soutenu plutôt que relâché en position assise.» Effectuez ces étirements pour les douleurs lombaires afin de vous débarrasser des tensions.