5 mauvaises habitudes à corriger au travail en 2016

Vos habitudes pendant les heures de bureau peuvent contribuer ou nuire à votre santé. Voici cinq habitudes à perdre pour vous sentir mieux au travail.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez améliorer la situation et inclure l a santé au travail . Pour passer moins de temps assise, vous pouvez simplement décider de marcher, de prendre les escaliers et d’ intégrer l’exercice à votre quotidien . Même si vous devez rester assise au travail, ce que vous faites au moment des pauses et à l’heure du lunch peut vraiment améliorer votre santé et votre bien-être . Voici aussi des suggestions qui assainiront votre hygiène de vie au travail.

Une récente étude publiée dans la revue PLOS Medicine révèle que les gens qui dorment trop longtemps (plus de neuf heures par nuit), qui restent trop longtemps assis (plus de sept heures par jour) et qui ne font pas assez d’activités physiques (moins de 150 minutes par semaine) risquent quatre fois plus de mourir jeune que les gens qui n’ont pas ces mauvaises habitudes.

2 / 5

Avoir une mauvaise posture

Si vous devez absolument rester assise, assurez-vous de vous tenir bien droite et d’avoir une bonne posture.

Le maintien en bonne position de la colonne vertébrale est essentiel à l’autonomie à un âge plus avancé, selon une étude publiée dans The Journals of GerontologySeries A: Biological Sciences and Medical Sciences. En gros, plus l’état de votre colonne vertébrale est mauvais, plus grands sont les risques que vous ayez besoin d’aide pour accomplir des activités de base (comme vous alimenter et vous laver) à un âge avancé.

Non seulement la mauvaise posture vous nuira-t-elle plus tard dans la vie, mais elle peut aussi gruger votre énergie au quotidien. Quand des chercheurs ont demandé à 100 étudiants de déambuler le dos voûté ou d’avancer d’un pas vif et le dos bien droit, ceux qui avaient vouté le dos ont constaté que leur niveau d’énergie était bas, alors que les autres se sont sentis plus énergiques tout au long de la journée. C’est une bonne raison de se tenir droite, qu’on soit assise ou debout.