Redécouverte des joies de la nature

C’est une chose de parler avec votre professionnel des soins oculaires des améliorations de votre vision que promet la chirurgie de la cataracte; c’en est une autre d’écouter une patiente décrire comment sa vie a été bouleversée par la chirurgie.

Tracey est institutrice semi retraitée, vivant à Lake Cowichan, ville voisine de Victoria, en Colombie-Britannique. Elle a subi récemment, en août 2018, des opérations de cataracte.

Quand Tracey a accepté de subir ces opérations, sa vision s’était détériorée au point de ne plus pouvoir conduire la nuit. Les activités courantes, comme l’utilisation de l’ordinateur, devenaient difficiles. Sur les conseils de son ophtalmologiste, elle a donc décidé de se faire implanter la LIO PanOptixMD trifocale d’Alcon lors des opérations de cataracte. Elle considère que ces opérations marquent un véritable tournant dans sa vie.

Plusieurs mois après la chirurgie, elle est ravie de sa décision et elle déclare qu’il est «impossible de trop recommander l’opération».

«Ma perception de la vie, de ce que je peux faire et de qui je suis, a totalement changé grâce à la chirurgie, dit-elle.»

Tracey estime que les nouvelles lentilles lui ont permis de reprendre conscience du monde et de sa beauté naturelle, qu’il s’agisse d’observer les oiseaux le jour ou de regarder les étoiles la nuit. Et d’ajouter qu’elle avait toujours aimé les couleurs, les formes et les textures naturelles et qu’elle n’avait réalisé tout ce qu’elle manquait qu’après s’être fait opérer de ses cataractes et implanter la LIO PanOptixMD trifocale d’Alcon

«Je vivais dans un monde restreint, aux couleurs atténuées et aux formes indistinctes, et maintenant, c’est comme une explosion! dit-elle. Les couleurs sont redevenues intenses, vibrantes!»

Pour en découvrir plus sur la nouvelle vision du monde de Tracey grâce à la lentille PanOptixMD trifocales d’Alcon, regardez la vidéo ci-dessous.

Si l’histoire de Tracey trouve un écho en vous, il est peut être temps de parler de chirurgie de la cataracte avec votre professionnel des soins oculaires et d’identifier la LIO qui conviendrait le mieux dans votre cas.

