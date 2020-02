Les cataractes et comment les traiter

Une lentille monofocale corrige la vision floue due à la cataracte et améliore la vision à distance. C’est l’option de base, la plus simple, qui cependant n’élimine pas la dépendance aux lunettes ou aux lentilles cornéennes pour la vision de près (40 cm) ou intermédiaire (60 cm).

Une LIO trifocale fournit la vision la plus nette et la plus complète. Cette LIO peut aussi améliorer la profondeur de vision nette,-vous permettant de voir de près, de loin et à distance intermédiaire, peut-être même sans avoir besoin de lunettes ou de lentilles cornéennes. En outre, des lentilles trifocales toriques permettent de corriger l’astigmatisme en plus d’offrir une profondeur de vision plus étendue.