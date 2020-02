Comprendre vos yeux à tous les âges

Shutterstock

Que vous portiez des lunettes depuis votre enfance ou que vous ayez eu une bonne vision toute votre vie, vous remarquez depuis quelque temps qu’il devient de plus en plus difficile de voir nettement les objets proches. Vous devez constamment chercher vos lunettes pour lire des messages texte sur votre téléphone ou pour déchiffrer le menu au restaurant, ce qui est parfois désagréable.

Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de presbytie. Ce terme désigne la perte naturelle avec l’âge de la capacité d’accommodation pour la vision de près, commençant généralement vers 40 ans.¹ La presbytie peut être traitée par des lunettes correctrices ou des lentilles cornéennes, mais, comme pour la cataracte, un ajustement de prescription ne constitue souvent qu’une solution provisoire à cette perte progressive de l’accommodation.

On appelle cataracte le résultat de l’opacification du cristallin, la lentille intraoculaire naturelle, qui a pour effet de réduire la quantité de lumière parvenant au fond de l’œil.

Votre professionnel des soins oculaires peut poser un diagnostic double de presbytie et de cataracte. L’extraction chirurgicale du cristallin opaque et l’implantation d’un cristallin artificiel, une lentille intraoculaire (LIO) vous donnent alors la possibilité d’améliorer votre vision globale et de reprendre vos activités et vos loisirs préférés.

Envisagez l’implantation d’un cristallin artificiel pour traiter la cataracte et la presbytie

Les défauts oculaires qui, comme la presbytie, sont généralement traités par des lunettes correctrices ou des lentilles cornéennes peuvent être corrigés lors de l’opération de la cataracte, en utilisant une lentille intraoculaire (LIO), choisie avec l’aide de votre professionnel des soins oculaires comme la mieux adaptée à vos objectifs de vision.

Les LIO ont de nombreux avantages et en existe de nombreux types parmi lesquels choisir. Si vous souhaitez réduire votre dépendance aux lunettes ou voir nettement à différentes distances, demandez à votre professionnel des soins oculaires si une LIO trifocale conviendrait dans votre cas.

Une LIO trifocale intègre les toutes dernières améliorations de la technologie de vision. Elle est conçue, une fois implantée lors de l’opération de la cataracte, pour corriger la presbytie tout en réduisant la dépendance aux lunettes pour la vision de près, de loin et intermédiaire.²,³ Les LIO trifocales élimineront le flou dans votre vision du monde et vous permettront de reprendre les activités que vous aimez.

Pour plus de renseignements sur les cataractes et les options de traitement, consultez votre professionnel des soins oculaires ou visitez le site pouryvoirplusclair.ca

