Un soir de juin, elle ferme brièvement l’œil droit alors qu’elle utilise son iPad. Elle remarque alors quelque chose d’étrange dans la vision de son œil gauche. «L’écran semblait brumeux et sombre», se souvient-elle. Elle suppose que son œil est fatigué, mais le lendemain matin le problème est toujours là: des taches grisâtres dans son champ de vision central. Son œil n’est ni rouge ni douloureux, mais au bout de quelques jours elle écoute son instinct – et son médecin de famille – et se rend aux urgences.

Aux premiers temps de la pandémie en 2020, Nida Shahzeb, 38 ans, était plus occupée que jamais – elle travaillait de chez elle, à Mississauga, en Ontario, tout en s’occupant de ses trois enfants âgés de 11, 8 et 5 ans. Le printemps arrivé, ils ont passé beaucoup de temps dans leur jardin, où Nida plantait un potager.

Déconcertant

Le médecin urgentiste qui l’examine est déconcerté. Il l’oriente en urgence vers un ophtalmologue. Vous serez surpris d’apprendre que les ophtalmologistes sont les premiers à identifier ces maladies. Après avoir dilaté la pupille de Nida, le spécialiste découvre une inflammation de la rétine et pense que sa patiente souffre du syndrome des taches blanches, une catégorie de maladies oculaires caractérisées par des lésions profondes de la rétine, dont il ne peut cependant pas déterminer la cause. Elle doit le plus rapidement possible consulter un spécialiste des maladies de la rétine.

Nida lit frénétiquement tout ce qu’elle peut trouver en ligne sur les maladies oculaires. «Toute la journée, je me suis inquiétée à ce sujet», raconte-t-elle.

Le lendemain, elle va voir le Dr Netan Choudhry, directeur médical de Vitreous Retina Macula Specialists de Toronto. Le médecin lui explique l’urgence: «Lorsque vous éprouvez une baisse de la vue sans en connaître la cause, il faut agir. Sinon il y a un risque de progression rapide.»

Le syndrome des taches blanches a plusieurs causes probables, parmi lesquelles des virus, une maladie auto-immune et même un lymphome. Et si certains cas s’améliorent seuls, d’autres, non traités, peuvent entraîner une perte de vision permanente.

Une tomographie par cohérence optique, qui utilise la lumière à la manière des ultrasons pour capturer des images haute résolution de la rétine, révèle à l’équipe médicale que la macula, la zone centrale essentielle de la rétine, est enflammée. Comme Nida est jeune et en bonne santé, l’un des déclencheurs probables est un virus, auquel cas elle aura simplement besoin d’un traitement aux stéroïdes pour apaiser l’inflammation. Le Dr Choudhry lui prescrit ces médicaments et annonce à sa patiente qu’il la réexaminera quelques jours plus tard.