Abrasion de la cornée: les symptômes et leurs conséquences

Reconnaître les symptômes d’une abrasion de la cornée et obtenir des soins immédiats aideront à éviter une perte de vision permanente. Voici ce que les ophtalmologistes veulent que vous sachiez à ce sujet.

Votre cornée aide votre œil à concentrer la lumière afin que vous puissiez voir clairement, mais, étant également remplie de nerfs et de terminaisons nerveuses, même une petite coupure peut causer une douleur insoutenable.

Qu’est-ce qu’une abrasion de la cornée?

Votre cornée possède plusieurs couches, explique le Dr Christopher J. Rapuano, professeur d’ophtalmologie à l’université Thomas Jefferson à Philadelphie. «Voyez la cornée comme un mur recouvert de papier peint: lorsque le papier peint se détache, vous avez une abrasion de la cornée», dit-il.

Certaines abrasions sont petites et guérissent d’elles-mêmes alors que d’autres sont plus profondes; en l’absence d’un traitement rapide et énergique, elles peuvent mener à une inflammation sévère de la cornée, ou kératite, ou encore à une perte de vision. Sachez comment protéger vos yeux: ceci pourrait vous sauver la vue!