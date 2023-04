Ce qu’il faut éviter quand on a le syndrome de l’intestin irritable

«Il faut diminuer sa consommation de sucres raffinés, de sucres à absorption très rapide, et tout ce qui contient du fructose ou du glucose-fructose, qui exacerbera plutôt les symptômes intestinaux. Il faut miser sur des sucres à absorption plus lente comme des sucres plus complexes et davantage fibreux», conseille Andréanne Martin.

La plupart des édulcorants artificiels contiennent du sorbitol et du mannitol, substances qui, du fait de leur faible digestibilité, peuvent avoir un effet laxatif. La dégradation par les bactéries du côlon de ces sucres qui n’ont pas été absorbés peut entraîner la formation de gaz et provoquer des diarrhées.

New Africa/Shutterstock

Médicaments

L’abus d’antibiotiques pourrait également être en cause, de même qu’une infection bactérienne, virale ou parasitaire.

La prise d’un supplément quotidien de probiotiques peut soulager de façon naturelle et diminuer les flatulences, ballonnements et malaises abdominaux, des symptômes couramment associés au SII. «Il s’agit toutefois de la 3e ligne de traitement», avertie Andréanne Martin. «Si on identifie qu’une personne est un peu intolérante au lactose et qu’on lui suggère du Align qui contient du lactose et de l’inuline… les problèmes de la personne ne seront qu’amplifiés! Il faut donc impérativement avoir personnalisé le suivi ou identifier les problématiques, avant de se tourner vers les probiotiques», explique l’experte.

Une des recommandations générales qui s’appliquent à toutes les personnes qui ont le syndrome de l’intestin irritable est de diminuer les principes d’aérophagie (comme boire à la paille, boire des eaux gazéifiées ou des boissons gazeuses, manger rapidement, etc.).

