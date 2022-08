8 parties du corps qu’on ne devrait jamais toucher

Saviez-vous que votre nombril est la partie la plus sale de votre corps, selon la Public Library of Science ? «Le nombril abrite une grande population de bactéries», explique Glenner Richardson. «Il est en grande partie inaccessible, il reste donc sale même après la douche», souligne-t-il. La forme de votre nombril facilite la collecte des saletés, qui peuvent même provoquer une forte odeur.

PASSION3/SHUTTERSTOCK

Garder ses mains loin de ses ongles

Sous les ongles des doigts et des orteils vit une quantité incroyable de saleté et de bactéries. Un lavage des mains assidu et intensif ne suffit généralement pas à éliminer complètement ces germes, c’est pourquoi les médecins et les infirmières portent des gants.

Les personnes qui s’acharnent à vouloir justement nettoyer leurs ongles libèrent plutôt les divers morceaux de crasse et de bactéries sur leurs mains, qui peuvent ensuite se propager à d’autres surfaces.

Faites un effort pour briser ses mauvaises habitudes; elles sont malsaines pour vous et ceux qui vous entourent.

