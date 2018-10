Les multivitamines sont inefficaces contre les maladies cardiovasculaires

RobsPhoto/Shutterstock

Des chercheurs canadiens et français ont voulu savoir si ces compléments pouvaient prévenir les maladies cardiovasculaires, principales causes de décès dans le monde. Après avoir compilé des résultats d’essais récents, ils ont conclu qu’ils n’avaient aucun effet significatif sur le risque de maladie cardiovasculaire, de crise cardiaque ou d’AVC. Hormis certaines femmes enceintes et personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, l’alimentation fournit les vitamines et minéraux dont nous avons besoin.

Consultez la liste des vitamines qui sont une totale perte d’argent et qui pourraient même être dangereuses pour la santé.